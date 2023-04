Volgende maand kruipt de slinkse Hobbit Sméagol met zijn alter ego Gollum onze schermen binnen met zijn eigen game: The Lord of the Rings: Gollum. In de game zal je verschillende bekende plaatsen in Midden-aarde passeren, waar verschillende volkeren leven. Bij die volkeren horen ook de elfen en die hebben natuurlijk hun eigen taal: het Elfs (of het ‘Sindarijns’, om het met de officiële benaming te zeggen). Je zal dan ook de mogelijkheid hebben om die taal (die schrijver Tolkien trouwens zelf heeft ontwikkeld) te horen, maar dit komt met een prijskaartje.

De Sindarijnse voice-overs zitten inbegrepen in de Precious Edition van de game, maar niet in de basisversie. Er is natuurlijk wel de mogelijkheid om deze voice-overs als DLC aan te schaffen, maar een precieze prijs is momenteel nog niet bekend. Het is misschien wat vreemd om deze authentieke content achter een paywall te steken, maar de ontwikkelaar heeft hier wel degelijk een reden voor en verklaarde zichzelf aan Eurogamer.

“The Elves in the base game will speak in their tongue (Sindarin) from time to time. On top of that the Sindarin VO expansion adds additional Sindarin lines to some of the characters in the background. While traversing through Mirkwood and other parts of middleearth [sic] Gollum will be able to listen to various dialogues between Elves. These dialogues add to the atmosphere and worldbuilding. With the Sindarin VO these dialogues will be held in Sindarin. Daedalic went the extra mile here and hired professional voice actors, who were trained in Sindarin by our lore experts. It is a DLC for the real Tolkien Devotees who want to immerse themselves even more into the world of Middle-Earth.”

De speciaal getrainde stemacteurs moeten dus ook hun boterham verdienen, aldus de ontwikkelaar. The Lord of the Rings: Gollum verschijnt op 25 mei, lees meer in onze preview.