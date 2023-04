Immortals of Aveum komt op 20 juli uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Het duurt dus nog wel even voordat je de game kunt spelen, maar nu is wel al bekend wat de systeemeisen voor de pc-versie zijn.

Om Immortals of Aveum überhaupt te kunnen spelen heb je minimaal een Intel Core i7-9700 of AMD Ryzen 7 3700X nodig. Dit in combinatie met een RTX 2080 Super of Radeon RX5700XT. Hiermee kan je de game in 1080p en 60 frames per seconde spelen met low/medium settings.

Om de first-person magic shooter op 1440p en 60fps met medium/hoge settings te kunnen spelen, moet je pc minimaal over een Intel Core i7-12700 of Ryzen 7-5700X beschikken. Als grafische kaart moet je een RTX 3080Ti of Radeon RX6800Xt hebben.

De volledige systeemeisen zijn als volgt: