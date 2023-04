Dat je over degelijke hardware moet beschikken om Immortals of Aveum te kunnen draaien op pc, is sinds kort bekend. In onze preview van Ascendant Studios’ game kon je lezen dat het spel in ieder geval de moeite waard lijkt te zijn. De game is ontwikkeld met Unreal Engine 5.1 en dat zal je weten ook.

In twee nieuwe trailers zien we namelijk de grafische performance van de titel. Zo is de cinematische trailer meer algemeen, terwijl de andere trailer echt dieper ingaat op de omgevingen waarin de game zich afspeelt. Hieronder kan je de beide trailers terugvinden, meer gameplay check je hier.

Immortals of Aveum zal op 20 juli verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.