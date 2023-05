Je kan er elk jaar van op aan dat er nieuwe delen verschijnen van de sportgames van Electronic Arts. De F1-franchise valt nog niet zo lang onder de hoede van EA, maar ook deze serie komt trouw elk jaar weer met een opvolger. Ben je van plan om de pc-versie van F1 23 aan te schaffen, dan hebben we alvast de systeemeisen voor je.

Om het nieuwste F1-deel te kunnen spelen, heb je niet de meest dure hardware nodig. Aan een Intel Core i3-2130 of AMD FX 4300 met een NVIDIA GTX 1050Ti of AMD RX 470 heb je genoeg. Waar de game dan op draait is nog niet bekendgemaakt, maar meestal draaien minimale systeemeisen op 720p en 30fps.

De aanbevolen hardware zijn een Intel Core i5 9600K of AMD Ryzen 5 2600 X. Als grafische kaart moet je een NVIDIA GTX 1060Ti of een AMD Radeon RX 6800 hebben. Ook hier geldt dat niet bekend is gemaakt wat de resolutie en framerate zal zijn.

De volledige omschrijving van de systeemeisen is als volgt:

MINIMUM: Vereist een 64-bitsprocessor en -besturingssysteem Besturingssysteem: Windows 10 64-bit (Version 21H1 or higher) Processor: Intel Core i3-2130 or AMD FX 4300 | For VR: Intel Core i5-9600k or AMD Ryzen 5 2600X Geheugen: 8 GB RAM Grafische kaart: NVIDIA GTX 1050 Ti or AMD RX 470 | For Ray Tracing: GeForce RTX 2060 or Radeon RX 6700 XT | For VR: NVIDIA GTX 1660 Ti or AMD RX 590 | Driver NVIDIA 522.25 or AMD 23.2.1 DirectX: Versie 12 Netwerk: Breedband-internetverbinding Opslagruimte: 80 GB beschikbare ruimte Geluidskaart: DirectX Compatible VR-ondersteuning: Keyboard and mouse required