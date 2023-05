Met het verschijnen van een nieuwe game zijn er vaak speedrunners die hun tanden in het spel zetten. Zij doen er alles aan om een game zo snel mogelijk uit te spelen en schuwen hiervoor geen enkele truc. Dit is ook wat een speler genaamd gymnast86 heeft gedaan om The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom te voltooien. Dit in 94 minuten en 33 seconden.

Deze eerste toptijd zal in de maanden en jaren die volgen nog wel heel wat keer verbroken worden. Al blijft het wel bewonderingswaardig dat er zo snel na de release al zo’n scherpe tijd verwezenlijkt is. Bekijk hieronder de speedrun van gymnast86, maar let wel op dat de video spoilers van de game bevat.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom is nu verkrijgbaar voor de Nintendo Switch. Hier kan je onze review van de game terugvinden.