Ontwikkelaar Croteam is waarschijnlijk het meest bekend om hun knotSerious Sam-games, maar het Kroatische team heeft ons tevens verwend met een uitermate sterke puzzle game in de vorm van The Talos Principle.

Men heeft al een flinke tijd terug bekend bezig te zijn met een vervolg, maar dit deden ze vooralsnog in het diepste geheim. Men vond het echter een puik moment om een eerste trailer te delen tijdens de PlayStation showcase en uitgever Devolver Digital kon meteen aangeven dat de game nog dit jaar gelanceerd moet worden.