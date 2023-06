Door de jaren heen zijn we een bepaalde soort van games gewend geworden van ontwikkelaar FromSoftware. Zowel in de Dark Souls-games als laatst in Elden Ring kregen we telkens een wijde wereld om te verkennen en heel wat om te ontdekken voorgeschoteld. Bij Armored Core VI: Fires of Rubicon liggen de zaken echter wat anders: de nadruk zal hier niet zozeer liggen op het verkennen van de wereld, maar wel op de gameplay.

In een interview met RuliWeb, vertaald door GamingBolt, had regisseur Masaru Yamamura het over deze beslissing.

“When we were developing the sequel, there was some discussion about making it a different game style. However, after much discussion, we decided that we didn’t want to make a title centered on movement and exploration like the […] Souls series.

In this respect, we felt that the exploration aspect of Armored Core’s gameplay was not a good fit. This led us to conclude that Armored Core 6 would be more of a mission-based experience using Assembly.”