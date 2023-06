Begin dit jaar wisten Microsoft en Tango Gameworks ons, met de onverwachtse release van Hi-Fi Rush, aangenaam te verrassen. Daarnaast was vrijwel iedereen erg positief over de rhythm actiegame te spreken. Afgelopen maart werd er bekendgemaakt dat meer dan 2 miljoen mensen de game hebben gespeeld. Uiteraard heeft dat succes ook te maken met het feit dat de game onderdeel van de Xbox Game Pass bibliotheek uitmaakt.

Er ging nog wel even een gerucht dat de game niet aan de verwachtingen voldeed, echter werd dat snel door Xbox-topman Aaron Greenberg ontkracht. Hij noemde de game een erg geslaagde hit. Meer content kon dan ook niet uitblijven en dankzij SteamDB weten we nu dat er een aantal nieuwe en nog geheime Achievements aan de game zijn toegevoegd. Dit suggereert dat er nieuwe content in de pijplijn zit.

Hopelijk komen we tijdens de Xbox Games en Starfield Showcase meer te weten.