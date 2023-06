Ascendant Studios is druk bezig met de first-person shooter Immortals of Aveum, die op 20 juli moet verschijnen. Ook tijdens Summer Game Fest werd de game getoond met een nieuwe trailer die veel van de combat liet zien. Wie niet overtuigd is door die trailer, kan nu flink wat beelden bekijken via een lange video.

Er is immers een gameplay video verschenen, waarin we meer dan 40 minuten van Immortals of Aveum te zien krijgen. Je ziet hier gameplay van twee verschillende hoofdstukken. Het eerste gedeelte laat duidelijk de verschillende soorten magie zien. In het tweede gedeelte zien we meer combat en ook wat platforming terug.

Meer weten? Lees dan hier onze preview of hier onze special.