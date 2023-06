We kregen de voorbije maand heel wat nieuwe info over Marvel’s Spider-Man 2, het vervolg op de succesvolle superheldengame uit 2018. Sony toonde heel wat spectaculaire beelden tijdens hun showcase en later werd ook de releasedatum vastgelegd op 20 oktober, samen met info over de speciale edities.

We weten inmiddels ook dat de map van deze sequel dubbel zo groot zal zijn als de map van de eerste game. Queens en Brooklyn werden aan de map toegevoegd, maar dit zijn niet de enige gebieden: op ResetEra werd een bericht gepost over de pagina van Marvel’s Spider-Man 2 in de PlayStation Store van Nieuw-Zeeland en daar staat te lezen dat ook Coney Island in de game zal zitten. Dit is een schiereiland in het zuiden van New York.

Live the Super-Hero life!

– Tempest 3D AudioTech: pinpoint the sounds of webs, bio-electric powers, bustling traffic, responsive New Yorkers, and dangerous enemy attacks.*

– Stunning visuals: explore beautifully vibrant new environments and locations, including Brooklyn and Queens, Coney Island, and more.

Nog iets om naar uit te kijken dus! Marvel’s Spider-Man 2 verschijnt op 20 oktober exclusief voor de PS5.