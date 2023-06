De voorbije weken zijn best belangrijk geweest voor de gamewereld: verschillende grote uitgevers betraden het podium met elk een eigen showcase waarop honderden trailers en aankondigingen aan een sneltreintempo langskwamen. Van al die uitgevers die aan het woord kwamen, willen we even inzoomen op een partij die (misschien het meeste van allemaal) even een ‘win’ kan gebruiken: Microsoft.

Laten we even eerlijk en nuchter zijn: wat betreft first-party games heeft Microsoft de laatste jaren niet echt hun beste werk geleverd. 2022 en de eerste helft van 2023 waren behoorlijk mager qua releases (toegeven: S.T.A.L.K.E.R. 2 werd uitgesteld door redenen waar de studio zelf niet veel aan kon doen) en Redfall, de eerste grote release van Arkane Studios onder het vaandel van Microsoft, was… tja, laten we daar maar geen woorden meer aan vuil maken. We willen echter niet veralgemenen: titels zoals Hi-Fi Rush of Pentiment zijn goede games, maar echt enorme publiekstrekkers kan je het ook weer niet noemen.

Dit brengt ons bij de Microsoft Showcase van laatst die, naar onze mening, opnieuw hoop geeft. Heel wat interessante zaken kwamen voorbij én we kregen warempel gameplay te zien en niet louter CGI-trailers zonder releasedatum/window. Dé grootste aandachtstrekker van de showcase, was waarschijnlijk Starfield. Deze nieuwe RPG van Bethesda Game Studios kreeg heel wat tijd in de spotlights en wist ook een positieve indruk na te laten. Dit wordt gelijk ook de eerstvolgende grote titel die Microsoft op de markt zal brengen in het ‘najaar’ (6 september). Een maandje later staat ook Forza Motorsport op de planning (10 oktober) en ook van deze titel kregen we nieuwe beelden te zien.

In 2024 mogen we dan titels zoals Hellblade II: Senua’s Saga, Avowed en Microsoft Flight Simulator 2024 verwachten: allen games waar we toch wel enthousiast over kunnen zijn. Nog later volgen nog Fable, Everwild, The Outer Worlds 2, … Enfin, je snapt ons punt: er staat heel wat op de planning en het lijkt erop dat Microsoft eindelijk een stabiel schema heeft met first-party games die uitgebracht zullen worden. Microsoft heeft nu bovendien ook zelf aangegeven dat ze een goed gevoel hebben bij de toekomst en met een roadmap als deze, kan die stelling wel eens kloppen.

Uiteraard kunnen dit ook allemaal ‘perspraatjes’ zijn, wat ons bij de stelling van deze week brengt: heeft Microsoft nu eindelijk een goed ritme gevonden en ben je enthousiast over de toekomst van Xbox? Of denk je dat dit allemaal loze beloftes zijn die niet waargemaakt zullen worden op termijn? Laat je horen in de comments, maar houd het uiteraard netjes. Dit bericht is niet bedoeld om een ‘fanboy’ discussie uit te lokken, dus wees respectvol naar elkaar toe.