Vanmorgen kon je lezen dat de release van EA Sports FC 24 waarschijnlijk gepland staat voor 29 september. Dit werd duidelijk via de bekende leaker billbil-kun, die nu ook details geeft over welke voetballer op de cover van de game zal staan.

Een grote verrassing mag het niet zijn dat Kylian Mbappé na drie jaar wordt afgewisseld door een nieuwe rijzende ster in het voetbal: Erling Haaland. De voetballer heeft een belangrijke rol gespeeld in het veroveren van de landstitel in de Premier League. Daarnaast won hij met Manchester City dit jaar de Champions League.

Volgens billbil-kun staat de aanvaller op de cover van de standaard editie van EA Sports FC 24 daar waar hij ook terugkomt op de Ultimate Edition, aangevuld met 30 andere mannelijke en vrouwelijke voetballers. Tot slot laat de leaker nog weten dat de game op 13 juli officieel aangekondigd zal worden.