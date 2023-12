De games van 2024 | Destiny 2: The Final Shape – In 2014 werd Destiny gelanceerd en daarmee ging ook The Light and Darkness saga van start. Sinds die release hebben we verschillende uitbreidingen en ook het tweede deel mogen verwelkomen. Met de release van Destiny 2 is Bungie vast blijven houden aan jaarlijkse uitbreidingen met daar tussenin seizoenen. Hoewel er af en toe wat minder boeiende seizoenen en uitbreidingen tussen zaten, heeft het allemaal gediend als opmaat naar The Final Shape. Dit is het slotstuk van de huidige saga, die in februari 2024 ten einde zou komen. Dat gaat helaas niet lukken vanwege uitstel, maar dat neemt niet weg dat we er met plezier naar uitkijken.

Destiny 2: The Final Shape – We kunnen eerlijk zijn: Lightfall was niet de meest boeiende uitbreiding en zelfs een stapje terug ten opzichte van The Witch Queen. Tenminste, als het op verhalend vlak aankomt, want Strand – de nieuwe subclass – is een leuke aanwinst gebleken. Hoewel Lightfall zeker niet verkeerd was om te spelen, werd het verhaal gevoelsmatig wat opgerekt al kregen we wel te zien dat The Witness de Traveler inging. The Witness is de grote antagonist, een wat mysterieus gevaar qua entiteit die een duidelijk doel voor ogen heeft. Gezien dat onder andere de Traveler betreft, de bron van kracht voor Guardians, zal alles op alles gezet moeten worden om zijn plannen te stoppen.

Hoewel we nog niet veel van het verhaal weten, weten we wel dat we de Pale Heart zullen verkennen, wat een locatie in de Traveler is. Dit is een bijzondere omgeving, omdat het in staat is om locaties uit het verleden terug te brengen. Dit suggereert een verzameling van bekende locaties die je zult bezoeken om zo langzaam maar zeker bij je doel te komen. Daarnaast zou het geliefde personage Cayde-6 weer zijn opwachting maken. Uiteindelijk zullen we het gevecht met The Witness aan moeten gaan, wat natuurlijk het gevecht der gevechten is in Destiny 2. Uiteraard zal het in de uitbreiding niet ontbreken aan nieuwe wapens en bijkomende zaken, wat voor een frisse nieuwe stap moet zorgen.

Voorlopige verwachting: Hoewel veel rondom The Final Shape nog in nevelen gehuld is, moet dit dé uitbreiding zijn waar we allemaal op wachten. Bungie heeft ook besloten de release met een kwartaal op te schuiven om zo meer tijd te krijgen. Dat op zichzelf zegt eigenlijk al genoeg, zeker nadat Destiny 2 best wat kritiek te verduren kreeg na de release van Lightfall. Bungie heeft zich gerealiseerd dat de verwachtingen torenhoog liggen. Niet alleen in gameplay, maar ook qua verhaalvertelling. Het is immers het slot waar al 10 jaar naar opgebouwd wordt. Hoe dan ook, het is voor liefhebbers absoluut uitkijken naar The Final Shape en als het van hetzelfde niveau als The Witch Queen is of beter, dan is er geen enkele reden tot klagen.