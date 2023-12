Het jaar 2024 is op handen en we trappen het qua grote releases af met Like a Dragon: Infinite Wealth. Dit vervolg gaat voortborduren op de turn-based RPG insteek van Yakuza: Like a Dragon en het brengt meteen wat verse content met zich mee.

De franchise staat tevens bekend om de waslijst aan sterke personages en dat moet voor dit aankomende deel niet anders zijn. Uitgever SEGA heeft daarom een reeks trailers met ons gedeeld, die een aantal van die personages in de spotlight zet.

Onder meer Kazuma Kiryu, Ichiban Kasuga en Yu Nanba passeren de revue, een ideale opfrisser dus voordat de game eind januari lanceert.