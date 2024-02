Eerder deze week bracht Microsoft de eerste in een reeks games uit die voormalig exclusief waren voor de pc en Xbox-consoles. De game Pentiment van Obsidian Entertainment was dus als eerste aan de buurt, waarna titels als Sea of Thieves, Hi-Fi Rush en Grounded nog moeten volgen.

Pentiment is dus inmiddels in de handen van spelers terechtgekomen en daar komen nu ook de eerste beelden van op het internet, wat een opvallend technisch detail heeft onthuld. De game lijkt namelijk een stuk beter te draaien op de console van Sony dan op Microsofts eigen Xbox Series X|S consoles. Een video op X zegt namelijk dat de PlayStation 5 een volledige 4K resolutie tevoorschijn tovert met daarbij een maximale framerate van 120 frames per seconde (op beeldschermen die dat ondersteunen).

De Xbox Series X|S lijkt echter niet verder te kunnen gaan dan een framerate van 60 frames per seconde. Er is in de opties ook geen framerate toggle terug te vinden, dus het gaat hier waarschijnlijk om een technisch euvel wat Obsidian Entertainment snel zal gaan oplossen.