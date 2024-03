Er is er een jarig, hoera hoera! Ubisofts Far Cry franchise blaast twintig kaarsjes uit. In 2004 verscheen de eerste Far Cry en ondertussen zijn er al een hele hoop gevolgd. Nog niet zo heel lang geleden reviewden we nog Far Cry 6 en waren we toch weer enthousiast over de game. Het hoogtepunt, zeker als je het ons vraagt, blijft toch wel Far Cry 3. Toen was heel het concept nog aan de nieuwere kant.

Om de 20ste verjaardag te vieren deelde Ubisoft een korte video waarin ze jou, de spelers, bedanken. Wij kijken alleszins alvast reikhalzend uit naar Far Cry 7 en zoals je hier al kon lezen zou deze al in de maak zijn. Dit is niet alles, aangezien er ook een extraction-based multiplayer spin-of in ontwikkeling zou zijn. Er zou ook al wat informatie over Far Cry 7 gelekt zijn, die je hier kan terugvinden.