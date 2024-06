Kena: Bridge of Spirits kwam in september 2021 uit voor verschillende platformen, maar de Xbox werd overgeslagen. Het heeft even geduurd, maar nu is de game ook onderweg naar de consoles van Microsoft.

Er gingen al geruchten rond dat Kena: Bridge of Spirits ook naar de Xbox zou komen, dit naar aanleiding van registraties bij de ESRB. Nu is het dus officieel. De voormalige PlayStation console exclusive zal op 15 augustus uitkomen voor de Xbox One en Xbox Series X|S.

Deze uitgave zal een aantal exclusieve items bevatten, namelijk een Rot hoed met een piratenthema, een unieke staf voor Kena en een Golden Rot skin. Er is ook een trailer beschikbaar gesteld en die check je hieronder.