Banishers: Ghosts of New Eden voorzien van PlayStation 5 Pro update

Ontwikkelaar DON’T NOD Entertainment heeft een nieuwe update voor Banishers: Ghosts of New Eden uitgebracht die PlayStation 5 Pro ondersteuning naar de game brengt. Helaas zijn er geen patch notes vrijgegeven, maar volgens de uitgever zou de update verbeterde graphics en een fijnere performance moeten brengen.

“Time to jump back in with improved visuals and smoother performance. New Eden has never felt so close to the living.”