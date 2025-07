Sloclap heeft momenteel geen plannen voor een Sifu-vervolg

In 2022 wist Sifu uit te groeien tot een vrij groot succes, onder andere dankzij de opname van het spel in PlayStation Plus en Game Pass. Ook wij waren positief gestemd over de game van ontwikkelaar Sloclap in onze Sifu-review. Dat betekent echter niet dat we binnenkort al een vervolg hoeven te verwachten.

In een interview met GamesRadar laat creative director Pierre Tarno weten dat het beter is om Sifu voorlopig te laten rusten. Hij geeft aan dat het team alles heeft gegeven aan Sifu, met meer dan een jaar aan post-launch ondersteuning, en dat het nu tijd is om de kans te grijpen om aan andere creatieve projecten te werken.

Sloclap heeft recent Rematch, een online voetbalspel, uitgebracht. Die game is redelijk ontvangen en heeft, afgaande op de spelersaantallen op Steam, een gezond aantal actieve gebruikers.