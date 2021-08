Deze week ging de beta van Back 4 Blood van start voor iedereen met een pre-order voor de game. Mocht je niet tot die groep gamers behoren, dan is er alsnog een mogelijkheid om aan de slag te gaan met deze spirituele opvolger van Left 4 Dead. Van 12 tot en met 16 augustus staat er namelijk ook nog een open beta op de planning, waaraan iedereen kan deelnemen.

Nu de gesloten beta een paar dagen speelbaar is, wordt ook duidelijk hoe de game – in deze fase althans – draait op de verschillende consoles. Op het YouTube-kanaal ElAnalistaDeBits is een video verschenen waarin de prestaties van de beta van Back 4 Blood op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc worden getest.

De analyse laat zien dat de game op de PS5 en Xbox Series X vrijwel gelijke prestaties laat zien. Op beide consoles wordt een 4K-resolutie gehaald in combinatie met een framerate van 60 frames per seconde. De Xbox Series S haalt dit vanzelfsprekend niet en moet het doen met een resolutie van 1296p. De pc-versie heeft daarentegen weer exclusieve mogelijkheden zoals anisotropic filtering en het aanpassen van de FOV.

De hele analyse kun je hieronder bekijken. De release van Back 4 Blood staat gepland voor 12 oktober. De game zal dan verschijnen voor de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One en pc.