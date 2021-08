Hoewel The Ascent een isometrisch perspectief heeft, kun je het blijkbaar ook in first-person spelen. YouTuber Griff Griffin heeft met behulp van de Universal Unreal Engine 4 Unlocker de camera ‘bevrijd’. In het onderstaande filmpje kun je zien hoe de game er dan vervolgens uitziet. Nu was het al een lust voor het oog, maar in first-person zien het er nog beter uit.

Je kunt dit echter zelf ook ervaren. Daarvoor die je wel de eerder genoemde Unlocker te downloaden. De instructies die je moet volgen staan in de omschrijving van het filmpje. Toevallig is het aanpassen van de camera één van de meest gevraagde verzoeken volgens de ontwikkelaars, dus een officiële aanpassing zit er ongetwijfeld aan te komen. Nando zijn The Ascent review lees je op de site.