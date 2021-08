Nadat geruchten al op een onthulling van Call of Duty: Vanguard deze week wezen, is het nu officieel. In de PlayStation Store is een tegel verschenen die spreekt over de onthulling van de nieuwste telg in de franchise en die onthulling staat voor aanstaande donderdag gepland.

Op donderdag 19 augustus om 19.30 uur zal deze onthulling plaatsvinden en dat gebeurt in Call of Duty: Warzone. Net zoals met Call of Duty: Black Ops Cold War kiest Activision dus voor een in-game onthulling in de Battle Royale shooter. Wat op zich geen verrassing mag zijn.

Verdere details hebben we nog niet, afgezien van een teaser die al in Warzone te vinden is. Daarover kon je vanmorgen meer lezen in dit bericht. Call of Duty: Vanguard zal dit najaar verschijnen en donderdag zullen we ongetwijfeld een hoop meer te weten komen.