Krijg een uitgebreide blik op de nieuwste inzending van het verhalende avonturenspel, met een introductie tot meerdere personages en een belangrijke locatie. Dat in de nieuwe Life is Strange: True Colors video die is vrijgegeven. Volgende maand stappen we opnieuw in de wereld van Life is Strange met deze nieuwe game. In tegenstelling tot de vorige titels, wordt de game nu als één volledig pakket uitgebracht, we hoeven dus niet telkens maanden op een nieuwe episode te wachten.

Zoals je hieronder kunt zien, is er iets meer dan 13 minuten aan gameplay van de game verschenen. Deze beelden tonen Alex in de platenwinkel van de fictieve stad Haven Springs in Colorado, die als decor voor deze game zal dienen. Hier ontmoet Alex ook twee hoofdpersonages, waaronder Steph, die de hoofdpersoon zal zijn van de prequel-DLC: Wavelengths, die kort na de hoofdgame wordt uitgebracht.

Life is Strange: True Colors verschijnt op 10 september voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, pc en Stadia. De Nintendo Switch-versie is onlangs vertraagd, maar zal later dit jaar nog verschijnen.