Suda51’s held Travis Touchdown, bekend van No More Heroes, zal samen met andere karakters uit de game tijdelijk beschikbaar zijn in de vorm van spirits voor Super Smash Bros. Ultimate.

Dit speciale evenement begint 27 augustus en de spirits zijn dan voor 5 dagen beschikbaar. Mocht het zo zijn dat je ze misloopt is dat geen probleem, de spirits worden waarschijnlijk later nog permanent aan de game toegevoegd.

No More Heroes III komt uit voor de Nintendo Switch op 27 augustus, dubbel zoveel feest dus!