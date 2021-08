De releasedatum van Tales of Arise komt steeds dichterbij en Bandai Namco wil tot die tijd steeds meer laten weten over de speelbare personages in deze game. Er is nu een video beschikbaar die Dohalim il Qaras introduceert.

Dohalim heeft een staf als wapen en deze kan hij op verschillende manieren benutten. Zo kan hij de staf gebruiken als een boemerang. Zijn speciale aanval is ‘Rod Extension’ en zoals de naam al doet vermoeden, wordt de staf die hij gebruikt langer en ook nog eens sterker. Tevens is de kans op een ‘critical hit’ met deze aanval een stuk groter.

Hoe Dohalim en zijn vechtstijl eruitzien kan je hieronder zien. Je kan dit personage ook zelf testen, want Dohalim is speelbaar in de demo van Tales of Arise.