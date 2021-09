We hebben recent al het een en ander gezien van Call of Duty: Vanguard, maar dat was natuurlijk de singleplayer. Via de alpha hebben we echter al kennis mogen maken met de multiplayer en dat was een opmaat naar meer. Binnenkort zal er een beta plaatsvinden, waarover je hier meer kunt lezen.

Voordat deze beta van start gaat, zal Sledgehammer via een livestream meer van de multiplayer gaan laten zien en dat doen ze vanavond om 19.00 uur. Naar verluidt zal er kort na veel gameplay online verschijnen, gezien influencers al vroegtijdig toegang tot de beta hadden.

Mocht je meer van de multiplayer willen zien, dan is het advies om het internet vanavond vanaf 19.00 uur in de gaten te houden. De livestream van Sledgehammer kun je hier vinden. Call of Duty: Vanguard verschijnt op 5 november voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.