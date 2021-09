Het heeft even geduurd, maar deze maand komt dan eindelijk Kena: Bridge of Spirits uit. Het zit er dus bijna op voor Ember Lab en daarom heeft SoulVision Magazine aan de ontwikkelaar gevraagd wat de toekomstplannen zijn voor Kena.

Rondom Kena: Bridge of Spirits is er een heel universum gebouwd wat voor vele verhalen kan zorgen. Toch heeft de ontwikkelaar geen plannen voor een direct vervolg. Het is mogelijk dat ze aan een nieuwe IP gaan werken, die vergelijkbare gameplay en een verhaal gedreven stijl als Kena heeft.

Daarnaast is het universum wel interessant voor een eventuele tv-serie of film.

“I don’t know if we will do a direct sequel next. It may be another IP, in the same style—in terms of gameplay and the story-driven experience. Kena and the universe we built has a lot of storytelling potential, so exploring and taking it into a more linear experience like a TV show or film is a possibility.”