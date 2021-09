Volta Football is uitgegroeid tot een populaire modus, dus deze zit ook in FIFA 22. Er worden tevens een aantal vernieuwingen geïntroduceerd en al dat alles is te zien in een nieuwe trailer.

Een van de vernieuwingen in Volta is de ‘skill meter’ en die bestaat uit drie segmenten. Deze kan je vol laten lopen door onder andere skill moves en passes via de muur te gebruiken. Met elk volgelopen segment krijg je een extra punt voor het eerst gescoorde doelpunt.

Wat er allemaal nog meer nieuw is in Volta in FIFA 22, kan je in de video hieronder bekijken.