Het jaar 2021 is een relatief rustig jaar gebleken voor ons console gamers, maar dat is niet zo gek. De nieuwe consoles zijn net uit en het duurt dan altijd even voordat de echte flow van nieuwe releases op gang komt. Dit maakt ook dat we met veel plezier naar 2022 uitkijken, want dat is het jaar wanneer ons een hele hoop te wachten staat. Als gamer heb je dus geen enkele reden tot klagen, want er zit genoeg moois in de pijplijn.

Dat brengt ons echter bij een vrij unieke situatie en dat is dat er zo ontzettend veel games aankomen, dat alle releases bijzonder dicht op elkaar zitten. Dat begint dit najaar eigenlijk al met Call of Duty: Vanguard en Battlefield 2042, die binnen twee weken van elkaar verschijnen. Voor liefhebbers van beide series gaat het dus een dure maand worden, november. Maar dat is eigenlijk een beetje het bekende verhaal in het najaar, want vrijwel jaarlijks zet EA een grote titel tegenover Call of Duty.

Begin 2022 is echter ernstiger in positieve zin, want de releaselijst is werkelijk absurd te noemen. In januari zien we Elden Ring verschijnen, wat gelijk een grote titel is met een week later Pokémon Legends: Arceus. Ook Rainbow Six Extraction staat nog voor die maand gepland. Kijken we naar februari, dan nemen de releases verder toe. Dying Light 2, The King of Fighters XV, Horizon: Forbidden West, SIFU en Saints Row. In maart wordt dat opgevolgd door Gran Turismo 7, Grand Theft Auto V, Marvel’s Midnight Suns en Tiny Tina’s Wonderlands.

Nu is een forse hoeveelheid releases in één maand alles behalve een uitzondering, maar wat in deze opsomming opvalt is dat het allemaal titels van een Triple-A kaliber zijn. Zelden zien we zoveel games van dit kaliber in een dermate korte tijd achter elkaar verschijnen en dat zet ons toch een beetje aan het denken. Want is het niet een beetje teveel van het goede? Als je alleen racegames speelt zal het weinig uitmaken, maar menig gamer speelt juist veel meer titels en dan wordt het plots een duur geintje.

Bijzonder is ook de planning van Sony in deze, want ze brengen twee exclusieve PlayStation titels in een week van elkaar uit. Eerst Horizon: Forbidden West met een week later Gran Turismo 7. Als je graag de exclusieve titels van Sony speelt, dan zitten deze releases wel erg dicht op elkaar. Dat kunnen we ook verbreden over het hele jaar, want Sony brengt per jaar slechts een handvol exclusieve games uit.

Met deze twee releases zo dicht op elkaar, zal het nadien een lange tijd duren voordat bijvoorbeeld God of War uitkomt. Is het niet veel beter vanuit het perspectief van Sony om dit soort exclusieve games meer te spreiden over het jaar? Maar hetzelfde kan ook gezegd worden over andere uitgevers, die hun titels er allemaal tussen proppen. De markt raakt verzadigd en het ene marketingbudget is groter dan de andere, waardoor je in potentie verkopen misloopt.

Iedere uitgever hanteert natuurlijk zijn eigen agenda, maar het is wel opvallend dat er zoveel Triple-A titels in een zeer kort tijdsbestek uitkomen. En wat gebeurt erna dan? Vooralsnog vallen we gelijk in een gat van stilte. En die stilte hebben we begin 2021 veel gezien en dat is niet per se leuk, gezien je als gamer liever een continue, doch beter verdeelde aanwas van nieuwe titels zou willen hebben. Althans, dat is onze kijk als zijnde gamers hierop.

Mee eens, omdat het een aanslag op je portemonnee is, of omdat je domweg niet zoveel tijd hebt? Of is het juist goed dat er zoveel achter elkaar uitkomt, omdat de droogte dit jaar inmiddels wel lang genoeg geduurd heeft? Het kan weer alle kanten op en met dit voorzetje is het aan jullie om het af te maken en dat kan hieronder in de comments. Laat je horen!