Het blijkt dat spelers die in Call of Duty: Warzone zijn verbannen, momenteel niet van de multiplayer van Call of Duty: Vanguard kunnen genieten. Afgelopen weekend heeft de open beta plaatsgevonden (die inmiddels is verlengd) en al snel kwamen de eerste meldingen binnendruppelen. CharlieIntel heeft inmiddels bevestigd, dat iedereen die in Call of Duty: Warzone verbannen is, de open beta niet kan spelen.

Ontwikkelaar Raven Software liet eerder weten dat cheaters zoveel mogelijk hardwarematig worden gebanned. Accounts worden nog steeds geblokkeerd, maar op deze manier kan er geen misbruik worden gemaakt door snel een nieuw account aan te maken. Uitgever Activison maakte reeds bekend, dat zowel Call of Duty: Warzone en Call of Duty: Vanguard, een nieuw anticheat systeem krijgen. Blijkbaar wordt de database tusen de games gedeeld.