Recent heeft Square Enix wat statistieken gedeeld van de Marvel’s Avengers: War for Wakanda uitbreiding, die op 17 augustus dit jaar gratis uitkwam voor de game.

Hieruit komt naar voren dat spelers maar liefst 833.748 uur als Black Panther hebben gespeeld. Omgerekend is dat ongeveer 95 jaar achtereen!

Verder blijkt uit de statistieken dat er sinds de release 171.586.107 vijanden zijn neergehaald, 441 miljoen ranked attacks zijn uitgevoerd, 1 miljard light attacks en 417 miljoen heavy attacks.

Wil je meer weten over deze game? Check dan vooral even onze review. Mocht je nieuwsgierig zijn naar de rest van de statistieken, bekijk dan hieronder de tweet!

You spent 833,748 hours playing Black Panther so far, which is over 95 years straight!

Take a look at our infographic for the War for Wakanda Expansion below to see what feats our community has achieved together! pic.twitter.com/g2k7bvunEU

— Marvel's Avengers (@PlayAvengers) September 21, 2021