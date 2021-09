Ja, jullie lezen de titel goed. De haan Chicharrón, één van de dieren die je kunt inzetten, veroorzaakt heel wat chaos in een nieuwe Far Cry 6 trailer. Zo slaat het beestje op de vlucht en zorgt de achtervolging voor explosieve taferelen. Het is overigens niet de eerste keer dat we de haan in actie zien, want samen met de andere beschikbare dieren, was hij ook al even in deze trailer te bewonderen. Far Cry 6 is vanaf 7 oktober verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.