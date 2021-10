Back 4 Blood stormt op een zeer succesvolle release af, die net iets minder dan twee weken van ons verwijderd is. Bijna 6 miljoen spelers namen deel aan de beta, en het overgrote deel reageerde positief op hetgeen wat zij mochten ervaren.

De game ging al vrij ver voor de release goud en ook de launch trailer komt een tikkie eerder dan je gewend bent van de meeste games. Wat deze trailer zonder meer duidelijk maakt, is hoe noodzakelijk teamplay is wanneer je ziet wat voor hordes aan zombies en andere soort gedrochten er op je af komen.

Back 4 Blood is vanaf 12 oktober beschikbaar voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Come slay with us!