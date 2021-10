Het lijkt wel alsof Ubisoft ons wil doen verdrinken in Rainbow Six Extraction trailers. Onlangs kwamen, onder andere, Doc en Pulse al even langs en nu komt ook Gridlock gedag zeggen in een eigen trailer.

Gridlock maakt gebruik van vallen die erg gemakkelijk in het pad van de aliens gelegd kunnen worden. Deze vallen zijn uitgerust met enkele scherpe pinnen, die automatisch activeren wanneer er een vijand overheen loopt. Handig om grote hordes af te remmen dus!

Bekijk de nieuwe trailer hieronder. Rainbow Six Extraction zelf komt in de loop van januari 2022 uit op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.