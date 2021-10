Afgelopen donderdag verscheen Far Cry 6 en daarmee bezoeken we wederom een exotische locatie, waar we een land van een tiran moeten ontdoen. Zoals je in onze review hebt kunnen lezen, hebben we ons goed weten te vermaken met dit nieuwe deel. Far Cry 6 is precies wat je van de franchise verwacht, maar dan in een nieuw jasje en de formule zal Ubisoft natuurlijk door blijven zetten. Sterker nog, Ubisoft heeft ooit eens aangegeven dat de franchise dit format hoe dan ook zal volgen. Het is meer de wereld die per deel anders zal zijn.

Niks mis mee natuurlijk, want spelers krijgen dan precies wat ze verwachten en als het werkt… waarom niet. Dat brengt ons ook bij deze Jouw mening, waarin we eens vooruit gaan kijken met betrekking tot deze populaire franchise. Daarvoor moeten we eerst even teruggrijpen op het verleden. Zo speelde de eerste Far Cry zich op een tropisch eiland af. Far Cry 2 bracht ons naar Afrika en in Far Cry 3 en 6 bezochten we tropische omgevingen.

In Far Cry 4 konden we op pad in een soort alternatief Himalaya gebergte en Far Cry 5 bracht ons naar het prachtige Montana. We hebben wat dat betreft door de jaren heen schitterende locaties mogen bezoeken, maar het merendeel van de franchise speelde zich in het Westen af. Tijd om daar eens verandering in te brengen, want het hoeft niet altijd tropisch te zijn en zeker ook geen Caribisch gebied. We lopen daarom op de zaken vooruit en hebben wat scenario’s opgesteld.

Een mooie optie voor Far Cry 7 zou Azië zijn, gezien daar buiten Far Cry 4 om nauwelijks iets mee gedaan is. En dat brengt ons bij een paar locaties. Zo is Rusland natuurlijk een schitterend land, zeker als je naar het oosten gaat. Met hun communistische achtergrond, is er vast nog wel ergens een gebied die met die politieke achtergrond ingekleurd kan worden. En laten we wel wezen, zoveel games heb je niet die zich in dat land afspelen.

Daarnaast heeft Ubisoft te kennen gegeven dat Far Cry 6 primair entertainment is, maar dat het ook enigszins politiek is ingegeven. Dus Rusland, of een gebied daarin kan interessant zijn. Maar er is meer in het oosten. Wat te denken van een Far Cry in Japan? Waarbij je het moet opnemen tegen de Yakuza? Dat is een compleet andere tak van sport, maar misschien wel net de verfrissing die de franchise nodig heeft. Feit is immers dat Far Cry een beetje aan metaalmoeheid begint te lijden.

Tot slot zijn er vanuit een semi-politiek perspectief nog veel meer interessante omgevingen. Wat te denken van China? Eveneens een schitterend land dat voor een welkome afwisseling van het decor kan zorgen en met de ontwikkelingen die daar nu gaande zijn, kan ongetwijfeld ook creatief omgesprongen worden. Of Ubisoft z’n vingers daaraan wil branden, want China en belangen, is een ander verhaal. Desalniettemin zou ook dat een erg boeiende setting kunnen zijn.

Je leest het al, het barst van ideeën voor de locatie van een nieuwe Far Cry. Zie je dat wel zitten of beter nog: heb jij een leuke suggestie? Laat het hieronder weten. Of ben je het er totaal niet mee eens en moet Ubisoft het vooral bij de huidige opzet houden. Oftewel, tropische omgevingen, eilanden en fictieve mafklappers als grote vijand, zonder zich in te laten met de wereldpolitiek. Hoe dan ook, we horen je mening natuurlijk weer graag en dat kan hieronder!