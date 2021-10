Activision laat weten dat de Zombie modus van Call of Duty: Vanguard morgenmiddag om 17:00 uur wordt onthuld. Treyarch, de oorspronkelijke bedenkers van de populaire modus, werken ook aan deze nieuwe versie. Sledgehammer Games is voor de campagne en multiplayer van Call of Duty: Vanguard verantwoordelijk. Volgens Treyarch is de nieuwe modus een prequel op die van Black Ops Cold War Zombies.

Daarnaast wordt de Dark Aether verhaallijn verder uitgediept en gaan we de eerste ‘crossover’ in de serie meemaken. Wat dat precies inhoudt, is nu nog even koffiedik kijken. Toevallig of niet, maar op exact dezelfde tijd, laat Electronic Arts eindelijk de Hazard Zone modus van Battlefield 2042 zien. Nu kun je beide uiteraard kijken wanneer je wilt, maar het is wel grappig dat de onthullingen op hetzelfde moment plaatsvinden.