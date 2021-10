De lancering van eFootball 2022 was niet ideaal en dan drukken we ons nog zacht uit. Konami beloofde echter snel beterschap en de eerste stap naar een betere game zou op 28 oktober worden gezet door middel van een patch. Helaas zal eFootball 2022 op deze datum nog steeds in dezelfde staat zijn als sinds de lancering.

De voetbalgames van Konami werden altijd onder de naam ‘Pro Evolution Soccer’ aangeboden, maar de uitgever/ontwikkelaar besloot om een andere weg in te slaan. Niet alleen de naam werd veranderd naar eFootball, ook de manier waarop de game wordt aangeboden is aangepast. Het voetbalspel is immers een free-to-play titel.

Ongeveer anderhalve maand voor de lancering van eFootball 2022 liet Konami weten dat de game bij lancering niet veel voor zou stellen. Sterker nog, het Japanse bedrijf gaf toe dat eFootball 2022 bij de lancering meer een demo zou zijn dan een volwaardige game. Dit viel bij veel gamers al niet in goede aarde.

Het voetbalspel wist bij lancering wederom teleur te stellen. Glitches, bugs, niet volledige animaties en gebrekkige gameplay zorgden er voor dat eFootball alles behalve leuk was om te spelen. Konami beloofde dat het beter zou worden en dat daar op 28 oktober een begin mee gemaakt zou worden. Dan zou de eerste patch beschikbaar worden gesteld.

Nu is bekend dat deze datum niet gehaald zal worden. De eerste patch voor eFootball 2022 komt gelukkig niet veel later uit, want Konami gaat van begin november uit. Het uitstellen van de patch is gedaan om de ervaring te verbeteren voor alle gamers.