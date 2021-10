Ubisoft heeft geen problemen om Far Cry 6 in de spotlight te houden, nadat de PETA eerder deze maand erop aandrong om de hanengevechten uit de game te knippen. Nu blijkt dat de Franse ontwikkelaar en uitgever wel een hele aparte actie heeft opgezet voor spelers van de exotische shooter.

Men is namelijk e-mails gaan versturen naar spelers die de game al een tijdje niet aangeraakt hebben. Geschreven in de stijl van de slechterik El Presidente, word je toegesproken met leuzen als ‘surely you can do better than this?’ of ‘it was amusing watching you fail’. Onder andere Brendan Sinclair van Gamesindustry.biz heeft een dergelijk bericht ontvangen, die hij deelde op Twitter.

Naast de uitspraken bevat de e-mail ook een aantal statistieken, zoals de hoeveelheid uren die je hebt doorgebracht op Yara. De ludieke actie van Ubisoft zorgt voor gemengde reacties. De één zegt het wel te kunnen waarderen, maar Sinclair lijkt geen fan te zijn van het ‘gedoe’ van Ubisoft.