Eind vorige week verscheen het langverwachte Call of Duty: Vanguard in de winkels. De game zag gemengde reviews online verschijnen, waarbij de ene meer te spreken is over de game dan de ander. Ook onze review omschreef Call of Duty: Vanguard als een van de minder goede Call of Duty games in de franchise.

Dit ligt gelukkig niet aan de fun-factor van de multiplayer, want daarin scoort de game prima. De multiplayer lanceerde met 20 maps, waaronder een aantal remakes uit een toptitel van weleer: World at War. Hieronder zien we een zij-aan-zij vergelijking tussen de overeenkomstige maps in beide titels.

Links zien we Call of Duty: World at War op de Xbox Series X en rechts prijkt de PlayStation 5 versie van Call of Duty: Vanguard. De vooruitgang is duidelijk zichtbaar en het is hoe dan ook altijd leuk een beetje nostalgie te vinden in games van nu.