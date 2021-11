SNK’s nieuwe The King of Fighters zal met de lancering van het spel een selectie aan 39 verschillende speelbare personages beschikbaar hebben. We wisten tot op heden van 33 personages, maar nu heeft SNK in aanloop naar de release in februari het 34ste personage onthuld.

Het 34ste personage dat zich voegt bij de vechters van The King of Fighters XV is Whip, een karakter die fans van The King of Fighters serie zeker zullen herkennen, Whip maakte in 1999 namelijk al haar intrede in The King of Fighters ’99. Het wapen van Whip zal, zoals de naam al suggereert, een zweep zijn. Benieuwd naar de vechtstijl van Whip? Bekijk dan de onderstaande aankondigingstrailer!

Recentelijk heeft SNK een beta test aangekondigd van The King of Fighters XV voor PS4 en PS5 spelers. De beta is speelbaar van 12 november tot en met 22 november. Voor de volledige release moeten fans nog heel even wachten, The King of Fighters XV komt namelijk 17 februari 2022 uit voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.