Eind vorige week verschenen Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City en Grand Theft Auto: San Andreas opnieuw als een bundel, die geoptimaliseerd is voor de huidige platformen zonder het nostalgische gevoel van weleer te verliezen. Deze bundel is op vrijwel elk gangbaar platform verkrijgbaar, maar de performance laat hier en daar te wensen over.

Rockstar Games heeft aangegeven hier op de hoogte van te zijn en werkt aan een oplossing. Dit laat de ontwikkelaar weten op hun website bij de technische ondersteuning. Tevens hebben ze aangegeven dat alle problemen met de Rockstar Launcher zijn opgelost, waardoor de game ook op pc op een normale manier te spelen is.

Helaas geeft Rockstar niet aan wat de update precies zal doen, maar de performance zal in ieder geval geoptimaliseerd worden. Verder is het onduidelijk wanneer de update precies komt, maar lang zal het vast niet duren.

“We are also working to improve and update overall performance as we move forward. We would like to thank everyone for their patience as we resolve these issues.”