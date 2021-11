Ontwikkelaar Roll7 heeft al heel wat games op de cv staan, maar hun meest bekende titel is toch wel het olijke OlliOlli. Ze waren niet alleen verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de kleine studio gaf hun games ook zelf uit.

Vorig jaar sloten ze hun eerste deal met Private Division rondom de uitgave van OlliOlli World en dat beviel schijnbaar zo goed, dat ze vanaf nu samen verder gaan. Take-Two’s indie uitgever zag het potentieel in de studio, en deed een aanbod wat ze niet konden afwijzen. Vanaf nu behoren zij dus tot een wat groter label en dat is voor een studio als deze een perfecte kans om echt hun stempel op de industrie te zetten.

“We’re thrilled to welcome Roll7 to the Private Division family. As a team passionate about action sports ourselves, seeing how Roll7 combines the thrill of competition with the zen of achieving flow-state in a videogame is remarkable, and we can’t wait to show the world this phenomenon with our release of OlliOlli World this winter.”