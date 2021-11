Cheaters zijn een plaag voor zowel de ontwikkelaar van een game als de spelers, die een ervaring op een eerlijke manier willen beleven. Een franchise die veel met dit probleem te maken heeft, is Call of Duty en daarom werd het anti-cheatsysteem Ricochet in het leven geroepen. Activision gaat zelfs nog een stap verder, zo blijkt.

Met het genoemde systeem tracht Activision cheaters tegen te gaan en als spelers gepakt worden op cheaten, dan zullen er drastische maatregelen volgen. In de voorwaarden van het systeem staat te lezen dat extreme of herhaaldelijke overtredingen, zoals cheaten, kan resulteren in een permanente verbanning.

Nu is dat op zich geen nieuws, maar de regel daaropvolgend stelt dat dit voor de hele franchise geldt. Spelers die betrapt worden, kunnen mogelijk voor de hele franchise verbannen worden, waardoor het niet langer mogelijk is om oudere of juist nieuwe Call of Duty games te spelen.

“Extreme or repeated violations of the security policy – such as in-game cheating – may result in a permanent suspension of all accounts. Additionally, any attempt to hide, disguise, or obfuscate your identity or the identity of your hardware devices may also result in a permanent suspension. Permanent suspensions for security infractions may now apply franchise wide, including Call of Duty: Vanguard as well as any past, present, and future titles in the Call of Duty franchise.”