Op Twitter heeft ontwikkelaar Sledgehammer Games laten weten, dat het momenteel de ‘wijdverspreide crash problemen’ in Call of Duty: Vanguard onderzoekt. Het ging fout op het moment dat het ‘Secrets of the Pacific’ evenement in zowel Call of Duty: Vanguard als Warzone van start ging. Om die reden is het evenement ook tijdelijk stopgezet, echter benadrukt de ontwikkelaar dat niemand zijn progressie kwijtraakt.

We're disabling the Secrets of the Pacific event in #Vanguard while we squash this bug 🪲🔨 https://t.co/hZXJVT2tgO — Sledgehammer Games (@SHGames) November 24, 2021

Onlangs heeft Activision bekendgemaakt, dat Call of Duty: Vanguard seizoen 1 en de nieuwe Warzone Pacific map Caldera, later dan oorspronkelijk gepland lanceren. Het is nog onduidelijk of de huidige problemen voor meer vertraging gaan zorgen. De opzet van het ‘Secrets of the Pacific’ evenement is namelijk het zoeken naar objecten in Verdansk die meer informatie over Caldera verschaffen.