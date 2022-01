De games van 2022 | Marvel’s Midnight Suns – Plots is het Marveluniversum niet meer weg te denken uit onze populaire cultuur. Ooit bestonden kleurrijke helden als Iron Man, Spider-Man en Wolverine enkel als getekende figuurtjes in stripverhalen; nu gaat er geen maand voorbij of er verschijnt wel ergens een nieuwe Marvelfilm of tv-reeks. Die hegemonie lijkt zich tegenwoordig uit te breiden naar het videogame medium. Zo had Sony enkele jaren geleden een stevige hit te pakken met Spider-Man en hebben zowel de Avengers als Guardians of the Galaxy een degelijke actiegame op hun naam staan. Midnight Suns gooit het over een andere boeg.

Marvel’s Midnight Suns – Deze titel zoekt zijn inspiratie bij een obscure reeks stripverhalen uit de jaren ’90, maar poogt toch een origineel verhaal te vertellen. Jij mag dit keer je eigen Marvelheld maken, een figuur die The Hunter heet en een belangrijke rol zal opeisen in het verhaal. De titulaire Midnight Suns zijn een team superhelden dat bij elkaar geroepen is om Hydra een halt toe te roepen. Deze snode organisatie heeft de opperdemon Lilith opgeroepen en die dreigt nu de wereld grondig door elkaar te schudden. Nood breekt wet en dus slaan enkele onorthodoxe figuren onverwacht de handen in elkaar. Wat dacht je bijvoorbeeld van Iron Man, Blade en godbetert Ghost Rider? In deze game is het mogelijk.

Het rooster met speelbare personages klokt af op dertien superhelden, jouw eigen karakter inbegrepen. Voor de gameplay heeft ontwikkelaar Firaxis Games zijn inspiratie bij eerder werk gehaald, meer bepaald de XCOM franchise. Dit betekent dat je eens niet als een malle aan het button bashen gaat, maar doordacht en tactisch te werk zal moeten gaan. De combat is turn-based, met een door jou samengesteld team van drie helden, die elk hun eigen voor- en nadelen met zich meebrengen. Een dek kaarten geeft je dan weer de beschikking over enkele willekeurige vaardigheden, zodat in theorie geen enkele confrontatie op exact dezelfde manier zal verlopen. Zei iemand daar ‘replay value’?

Voorlopige verwachting: Het palmares van Firaxis Games is er dankzij de XCOM titels toch één om U tegen te zeggen. Bijgevolg zijn we dan ook best benieuwd naar Marvel’s Midnight Suns. De trage, tactische gameplay moet voor een frisse adem zorgen in het ondertussen behoorlijk overbevolkte superheldengenre, waar je nog steeds voornamelijk de boel op allerlei manieren kort en klein moet slaan/schieten/vul zelf maar in… Met een even diverse als aanstekelijke cast en een verhaal dat hopelijk voor zowel Marvelfans als -leken de juiste snaren aanslaat, zou het ons verbazen als Midnight Suns niet op zijn minst erin slaagt om enkele potten te breken. Midnight Suns… Assemble!