We weten al geruime tijd dat Uncharted 4: A Thief’s End en Uncharted: The Lost Legacy begin 2022 voor zowel de PlayStation 5 als de pc gaat verschijnen en sinds gisteren is de officiële releasedatum bekend: 28 januari. Inhoudelijk weten we nog niet veel over deze bundel, maar ook daar is nu verandering in gekomen.

Via het PlayStation Blog gaat Annabelle Hua uitgebreid in op de technische details van Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Zo zal de PlayStation 5 maar liefst drie grafische modi ondersteunen. De Fidelity Mode mikt op een native 4K resolutie op 30 frames per seconde, waar de Perfomance Mode weer mikt op 60fps, waarschijnlijk met een vorm van checkerboarding of dynamische resolutie om het aantal pixels op niveau te houden.

Dan is er nog de Performance+ Mode, hier laat men de resolutie zakken naar 1080p maar is er wel een target framerate van maar liefst 120fps, mocht je daar een geschikte display voor hebben. Daarnaast ondersteunt de collectie tevens 3D Audio en de features van de DualSense om zo de actie goed in je handen te voelen.

Je zult wel aardig wat ruimte moeten vrijmaken op je console, want PlayStation Game Size heeft al ontdekt dat de bundel zo’n 90GB van je opslag in zal nemen. Details over de pc-versie, zoals hoge framerates of ondersteuning voor ultrawide monitoren, heeft men nog niet gedeeld, maar er is beloofd dat ze in 2022 met meer informatie daarover komen.