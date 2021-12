Na feedback van gamers besloot Housemarque om eind oktober een ‘mid-run’ save optie toe te voegen aan Returnal. De Finse ontwikkelaar heeft aan EDGE Magazine laten weten dat ze er nu over nadenken om nog meer save opties aan de game toe te voegen.

De nieuwe save functie voor Returnal zorgde er voor dat je eenmalig kon saven. Al snel dook er een ‘exploit’ op die het mogelijk maakte om meerdere keren je voortgang op te slaan. Veel gamers lieten weten dat ze dankzij deze ‘cheat’ veel meer van de PlayStation 5-exclusive hadden genoten dan daarvoor.

Housemarque heeft naar deze feedback geluisterd en overweegt nu om spelers meer mogelijkheden te geven om de game aan te passen. Meer save opties is hier één van de mogelijkheden in. De ontwikkelaar wil er wel goed over nadenken hoever ze willen gaan, want ze willen tegelijkertijd hetzelfde gevoel van het ‘origineel’ behouden, waarin je geen (mid-run) savegames tot je beschikking hebt.