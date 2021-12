Rainbow Six Extraction is ontstaan uit het Rainbow Six Siege Outbreak evenement en daar heeft Ubisoft nu een nieuwe PvE coöp game omheen gebouwd. Deze titel staat gepland voor een release op 20 januari 2022 en naarmate we dichterbij deze datum komen, krijgen we steeds meer te zien.

Zo bestaat het roster van deze game uit Operators die we kennen van Rainbow Six Siege en die krijgen nu een voor een een showcase trailer. Dit keer is Smoke aan de beurt, die op een korte manier in de video hieronder aan je wordt voorgesteld. Meer over de game lees je hier en hier.