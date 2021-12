Final Fantasy XIV heeft in het afgelopen jaar een extreme groei aan spelers gezien en die groei blijft maar aanhouden. Ook keren veel spelers terug naar de game, nu de Endwalker uitbreiding is uitgebracht. Allemaal goed nieuws, maar het probleem is dat de game zo populair is, dat de servers het niet aankunnen.

Eerder beloofde Square Enix spelers al te compenseren voor de lange wachttijden om in de servers te geraken en nu gaat de uitgever zelfs nog een stapje verder. Op korte termijn stopt de uitgever met de distributie van fysieke exemplaren en ook digitale verkopen worden stopgezet. Daarnaast zullen nieuwe spelers niet langer een registratie kunnen doen voor de gratis testversie van de game.

Dat is nog niet alles, ook worden advertentiecampagnes teruggetrokken. Spelers die zich al hebben geregistreerd voor de gratis trial, die zullen kunnen blijven spelen, maar de toegang zal verder beperkt worden. Square Enix geeft betalende spelers namelijk prioriteit voor toegang tot de servers.

De game is dermate succesvol dat de servers de enorme toestroom van spelers domweg niet aankunnen en hoewel Square Enix aan een oplossing werkt, kost het tijd. Dit heeft ze doen bewegen deze vrij drastische maatregel te nemen. Hieronder de verklaring van Naoki Yoshida, game director van Final Fantasy XIV.

“Players are currently experiencing extremely long wait times due to the dense concentration of play hours which far exceed our server capacity, especially during the peak times, and so we have decided to temporarily suspend the sale and delivery of Final Fantasy XIV Starter Edition and Complete Edition.

These temporary suspensions will be phased in over the next few days as we work with our retail partners. We will be coordinating with them as swiftly as possible, but please bear in mind that this will be a gradual process.

We will also be suspending all new advertisements. However, it will not be possible to suspend some of the advertisements due to the nature of how they were set up. We appreciate your patience and understanding regarding this matter.”