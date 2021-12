Nog een dikke twee maanden wachten en we kunnen aan de slag met de nieuwe arcade racer genaamd GRID Legends. Zoals je in onze preview al kon lezen, staan wij best te popelen om de game te spelen aangezien het verhaal, de banen, de auto’s, de gameplay, de afwisselende AI en meer een zeer positieve indruk achterlieten.

Ook kregen we op 3 december al een uitgebreide gameplayvideo te zien en deze is nu herwerkt naar een kortere video met hoogtepunten. Verschillende evenementen komen aan bod en zowel de wagens als de omgevingen zien er allesbehalve slecht uit.

Wij kunnen alvast niet wachten tot 25 februari en dus zullen we de onderstaande video met hoogtepunten nog wel een paar keer bekijken tegen dan.